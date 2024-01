"Open Fiber ti premia": il voucher per la fibra ottica arriva nel Bergamasco

(Teleborsa) -, l’iniziativa mirata arealizzata da Open Fiber nelle zone coinvolte dal Piano BUL. L'iniziativa coinvolgen provincia di Bergamo: Monasterolo Del Castello, Sotto Il Monte Giovanni XXIII, Parre, Ranica, Torre Boldone, Gorle, Almenno San Bartolomeo, Calusco D’Adda e Cene.Ilconvertibile in un Buono Regalo Amazon.it, una gift card MediaWorld o in un buono carburante Q8 sarà riconosciuto aultraveloce. Per accedere a questa opportunità, i residenti nei comuni interessati potranno verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito di Open Fiber e scegliere un operatore partner per attivare la propria connessione ultraveloce dopo la compilazione di un apposito form per ricevere l'agevolazione presente sul sito.La rete ultraveloce disponibile nei nove comuni raggiunge(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), che garantisce una velocità di almeno 1 Gigabit al secondo.: scuole primarie, stazioni, biblioteche, municipi e centri sportivi. Un investimento che non grava sul bilancio del Comune, in quanto l’infrastruttura è stata finanziata con fondi regionali e statali nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (BUL) gestito da Infratel Italia"Grazie all’infrastruttura in fibra ottica FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, I comuni interessati del bergamasco sono oggi dotati di una rete ultraveloce che permette di sfruttare tutti i servizi digitali di ultima generazione quali smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", commenta, field manager coordinator di Open Fiber in Lombardia Est.