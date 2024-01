Racing Force è fornitore ufficiale del team di Tom Brady nella motonautica

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato una, di proprietà della leggenda del football americano Tom Brady, che da quest'anno correrà nel nuovo UIM E1 World Championship, la prima serie elettrica di motonautica. Per questo impegno agonistico, il Team Brady ha, marchi del Gruppo."Grazie a questa piattaforma, i nostri prodotti godranno di una, dimostrando le proprie qualità anche in una disciplina e in un ambiente diversi da quelli abituali, ma con moltissime affinità sportive e tecnologiche", ha commentato, Presidente e CEO di Racing Force Group.