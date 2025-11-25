H.I.G. Capital cede a EMK la maggioranza dell'italiana Project Informatica

(Teleborsa) -, fondo d'investimento internazionale con 70 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha firmato un, uno dei principali operatori nel mercato italiano dell'Information Technology,, investitore di private equity focalizzato sulla crescita. Il management team di Project Informatica e H.I.G. reinvestiranno nel Gruppo al fianco di EMK per supportarlo nella prossima fase di crescita.Durante il periodo di investimento di H.I.G., Project Informatica ha, ha quadruplicato i ricavi e ha consolidato la propria posizione quale primario operatore italiano nella fornitura di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT. Oggi il gruppo impiega oltre 700 persone e genera un fatturato di oltre 450 milioni di euro."Siamo molto soddisfatti dello straordinario ritorno finanziario che abbiamo ottenuto per i nostri investitori e siamo altrettanto entusiasti di continuare a supportare il management team nella prossima fase di sviluppo", hanno detto"La partnership con H.I.G. è stata fondamentale per accelerare lo sviluppo di Project Informatica in un mercato in rapido consolidamento e in continua evoluzione - ha commentato- Sono lieto di accogliere EMK come investitore di maggioranza e di entrare in una nuova fase dell'evoluzione del Gruppo"."In linea con l'approccio d'investimento di EMK, questa operazione, condotta in un'ottica di partnership, si inserisce nella nostra tesi settoriale sul consolidamento dei mercati dei servizi IT in Italia - ha dichiarato- Insieme al management team e a H.I.G., intendiamo sostenere la prossima fase di sviluppo del Gruppo, rafforzandone ulteriormente la leadership e ampliando la gamma di servizi e soluzioni tecnologiche per servire al meglio i clienti".