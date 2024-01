Unicredit ottiene certificazione Top Employer Europe anche per il 2024

UniCredit

(Teleborsa) -per il suo costante impegno verso il benessere concreto dei dipendenti, raggiunto grazie all'e alla condotta delle sue persone.Grazie alle certificazioni locali ottenute dalla Banca in Bulgaria, Germania, Italia e Serbia e dalla filiale del Gruppo in Polonia, la banca ha ricevuto la certificazione"Siamo incredibilmente orgogliosi di ricevere anche quest’anno questo riconoscimento, che dimostra in modo tangibile la forte attenzione e l’impegno che mettiamo nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e positivo per tutte le nostre persone", commenta, Head of Group People & Culture di UniCredit, aggiungendo "Continuiamo a trasformare la nostra banca mettendo al centro la cultura e i valori. Questo ci permette di liberare il potenziale delle nostre persone come individui e professionisti, al fine dioffrire un valore costante e risultati migliori per tutti i nostri stakeholder".Ilcertifica le organizzazioni sulla base della partecipazione e dei risultati dell'. L'indagine copredell'ambito risorse umane, che comprendono, tra cui: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being e Diversity & Inclusion.Secondo, CEO del Top Employers Institute, "i periodi particolarmente sfidanti fanno emergere il meglio delle persone e delle organizzazioni. E quest'anno ne abbiamo dato prova nella nostra certificazione Top Employer che ha premiato le eccezionali performance dei Top Employer per il 2024. Queste aziende hanno sempre dimostrato di avere a cuore lo sviluppo e il benessere dei propri dipendenti. Così facendo, tutte insieme contribuiscono a rendere il mondo del lavoro migliore"