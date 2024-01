WINDTRE è Top Employers Italia 2024

(Teleborsa) -anche quest'anno, si conferma tra le aziende certificateLa Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone e migliorare l'ambiente di lavoro. Viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra le quali People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing."Siamo orgogliosi di far parte delle aziende Top Employers per il sesto anno consecutivo, è un'ulteriore conferma del nostro continuo impegno, dell'attenzione e della dedizione alle persone. Crediamo da sempre nel valore dell'Inclusione, il nostro obiettivo – afferma– è quello di rendere WINDTRE un luogo in cui tutte le persone possano esprimere ogni giorno la loro unicità, vedere valorizzate le proprie idee e il proprio potenziale con partecipazione e senso di appartenenza. Favoriamo la piena realizzazione delle nostre persone con lo Human Working, un modello di lavoro che punta su flessibilità, responsabilità e fiducia, garantendo work-life balance e cura delle relazioni. Grazie all'introduzione di concrete politiche di diversità e inclusione, la nostra azienda promuove attivamente un ambiente lavorativo aperto, basato sull'ascolto, la condivisione e il confronto"."È nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E la riprova – dichiara– l'abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione Top Employers 2024. Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employers abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro. È con orgoglio che celebriamo queste eccellenze: i Top Employers 2024!"Ilha riconosciuto e certificato più di 2.300 Top Employers in 121 Paesi di tutto il mondo.