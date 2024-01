Campari, Equita conferma Hold: focus sulla guidance 2024

Equita

Campari

(Teleborsa) -ha confermatoper azione) e) su, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, in una nota di preview rispetto ai risultati FY23 in uscita il 27 febbraio.Le stime del broker, confermate, sono marginalmentema pensa che godano di una. In particolare le nostre attese scontano per il 4Q:+9% YoY organico (consensus +8% YoY), in riaccelerazione dal +4% YoY del 3Q che aveva risentito principalmente di un calo del mercato Italiano per clima sfavorevole e destocking del trade;+ 9% YoY organico (consensus +13% YoY), quindi con margini flat YoY (consensus +60 bps YoY), per effetto di un gross margin in miglioramento che dovrebbe aver compensato l'aumento dei costi di SG&A legato al recente rafforzamento commerciale in Grecia."Dopo la debole performance del titolo (-17% a 3M vs. +1% dello Stoxx Food & Beverage) - se pur in parte giustificata dal recente aumento di capitale - e alla luce dell'importante de-rating (PE 2024-25E oggi di 24.5-21x, a premio del 35-30% sullo Stoxx F&B da 50% a fine ottobre) pensiamo che, anche se sarà importante valutare la visibilità sulle attese 2024", si legge nella ricerca.