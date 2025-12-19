Milano 13:28
OVS, Equita alza target price con spunti su progetti di crescita all'estero
(Teleborsa) - Equita ha migliorato a 4,60 euro per azione (dai precedenti 4,40 euro) il target price su OVS, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione a "Hold" dopo la call sui risultati del terzo trimestre.

Gli analisti scrivono che OVS intende proseguire lo sviluppo internazionale, non solo con il formato kids e con il modello del franchising, come oggi prevalente nel gruppo, ma testando anche l'apertura di negozi full format OVS in un mercato dalle potenzialità interessanti come l'India.

La valutazione è stata alzata "confermando il multiplo target a 11x Adj. PE 2026, applicato alle nuove stime che godono per altro ora di una maggiore visibilità alla luce della buona dinamica del 3Q e dei messaggi sul current trading - si legge nella ricerca - Da valutare rischi/opportunità dello sviluppo estero con full format, in un mercato distante fisicamente e culturalmente come l'India, ma pensiamo che l'iniziativa oggi abbia senso come progetto pilota per le ambizioni di internazionalizzazione del gruppo ed è pienamente compatibile con la flessibilità finanziaria del gruppo".
