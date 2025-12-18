Milano 12:46
44.259 +0,36%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 12:47
9.799 +0,25%
Francoforte 12:46
24.015 +0,23%

Ariston, Equita alza target price: Riello più complementare e internazionale delle attese

Finanza, Consensus
Ariston, Equita alza target price: Riello più complementare e internazionale delle attese
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 4,90 euro per azione (+3%) il target price su Ariston, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, confermando la raccomandazione "Buy" dopo che la conference call sull'acquisizione di Riello ha fornito alcuni interessanti spunti: Riello è più complementare e con maggior diversificazione geografica rispetto alle iniziali attese.

Viene fatto notare che Riello ha perso parte del fatturato rispetto al picco del 2023 (Equita stima circa -13%) a causa della fine del Superbonus e della debolezza del mercato sottostante italiano. I margini sono contenuti (sul 2025 al 8,8% di Adj. EBITDA margin vs 11,5% di Ariston) anche per mancanza di scala. Il management di Ariston intende rilanciare il business su entrambi i fronti.

Sulla ripartizione geografica, viene spiegato che il business italiano pesa meno di quanto stimato, circa il 47% delle vendite totali (vs aspettative preliminari di circa il 70%). Il Nord America rappresenta circa il 10% del fatturato. Il Regno Unito/Polonia/Francia e Cina sono altri Paesi rilevanti.

Al momento Equita assume che Riello stand-alone sia largamente flat nei prossimi anni (ricavi/EBITDA) con le sinergie che possono iniziare a dare un contributo significativo dal 2028 (12 milioni di euro nel 2028 e 20 milioni di euro nel 2030), mantenendosi a un livello leggermente inferiore a quelle fornite dal management (20 milioni di euro vs 25 milioni di euro a 4 anni dal closing).
Condividi
```