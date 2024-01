Sicily by Car, Banca Akros: dossier M&A in area balcanica e regione iberica

Sicily by Car

(Teleborsa) - Neldel 2023, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine, ha continuato a subire una certa. Lo commentano gli analisti di Banca Akros dopo che il management della società ha partecipato all'investor conference "Appuntamento alle colonne". Il broker ha una raccomandazione "Buy" e un target price a 10 euro per azione.Si stima che idi Sicily by Car si siano avvicinati a 40 euro nell'anno fiscale 2023 (-23% a/a); la prospettiva per l'anno fiscale 2024 è positiva in termini di volumi (ovvero numero di giorni venduti), mentre prezzi giornalieri potrebbero nuovamente allentarsi di un previsto 5% a/a. Gli analisti stimano che una diminuzione dei ricavi medi giornalieri di 1 euro avrà un impatto sui margini di circa 2 milioni di euro.Sul fronte, è emerso che Sicily by Car sta valutando diversi(Croazia, Slovenia, Grecia) e nella(Spagna e/o Portogallo); inoltre, la società non esclude possibili mosse in Italia, magari per ampliare l'offerta/migliorare il tasso di utilizzo della flotta.Sempre sul fronte M&A, laper le acquisizioni può variare; occorre considerare che Sicily by Car aveva una posizione di cassa netta di 30,5 milioni di euro a fine settembre 2023.