Banca Valsabbina incrementa a 150 milioni di euro la cartolarizzazione di mutui con Banca Akros

Banco BPM

(Teleborsa) -, la principale banca popolare di Brescia, ha concluso un'privata derivante da un portafoglio di mutui residenziali a persone fisiche perfezionata nel dicembre 2023, aumentando il portafoglio cartolarizzato in essere a unL'operazione è stata(Investment Bank del Gruppo) in qualità di Arranger. Banco BPM ha ricoperto il ruolo di Senior Noteholder e Account Bank sottoscrivendo la Classe Senior di nuova emissione nella sua interezza. Banca Valsabbina, in qualità di Servicer e Junior Noteholder, ha sottoscritto l'incremento della Classe Junior. La cartolarizzazione è caratterizzata dal label "STS", riconoscimento che attesta la conformità ai criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione stabiliti dalla legislazione europea in materia di cartolarizzazioni."Da oltre un decennio Banca Valsabbina si avvale di operazioni pubbliche di finanza strutturata come fonte alternativa di funding, contribuendo così alla crescita sostenibile della raccolta e degli impieghi destinati alle famiglie e alle PMI presenti nei nostri territori di elezione - ha dettodi Banca Valsabbina - Questa operazione di incremento della cartolarizzazione lanciata nel 2023 si inserisce nel particolare contesto di mercato in cui stiamo operando, nel quale risulta ancora più rilevante la diversificazione delle fonti di raccolta stabile, in particolare caratterizzate da un profilo temporale di medio-lungo termine".