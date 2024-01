Due per mille: Pd partito più scelto con 8,1 milioni. Seguono FdI e M5s

(Teleborsa) - Partito democratico, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Questi – secondo quanto emerge daiai partiti politici, riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2023 – i partiti politici maggiormente scelti come destinatari del 2 per mille. I contribuenti italiani che hanno scelto di dare il 2 per mille dell'Irpef ai partiti politici sono stati 1,74 milioni (il 4,2% del totale di 41,5 milioni di contribuenti) e hanno destinato al due per mille a circa 24 milioni di euro.Nel dettaglio hanno scelto ilcirca 531mila contribuenti (pari al 30,45% del totale), che hanno destinato circa. Al secondo posto, scelto da circa 347mila contribuenti (il 19,9%), con un totale del due per mille spettante diAl terzo posto ilscelto da 174mila contribuenti (il 10%), che hanno destinatoSi posiziona quarta la(91mila contribuenti hanno destinato 1,1 milioni), seguita dai (869mila euro con le scelte di circa 80mila contribuenti) e da(72mila scelte e 816mila euro spettanti).Guardando agli i(calcolato in proporzione alla base imponibile dei contribuenti che hanno effettuato la scelta), il podio viene confermato, mentre al(il partito è stato scelto da circa 57mila contribuenti per un importo spettante di 1,13 milioni), seguita da(la scelta di circa 39mila contribuenti per un importo di poco più di un milione).A chiudere la classifica sia per il numero di scelte per per il totale del 2 per mille spettante, sono(scelta da 1.338 contribuenti, con un totale di poco più di 13mila euro spettanti),(l'hanno scelto poco più di 2.100 contribuenti, destinando 19.700 euro) e(scelta da 2.216 contribuenti per un importo di 32.164 euro).