Fedrigoni, fatturato 2023 scende a 1,8 miliardi di euro ma con margini in aumento

(Teleborsa) - Il Gruppo, uno dei principali produttori mondiali di carte speciali, materiali autoadesivi e soluzioni RFID, ha chiuso ilcon unproforma di 1,8 miliardi di euro (i dati proforma includono il contributo per 12 mesi di Tageos e Arjowiggins China ed escludono il business dell'ufficio che è attualmente in vendita) divisi tra i 1.100 milioni della business unit Self-Adhesives e i 708 milioni delle Special Papers, in calo del 10% rispetto ai risultati record del 2022 (2,049 miliardi di euro calcolati sullo stesso perimetro). Il proformaè salito dell'8% dai 314 milioni di euro del 2022 ai 338 milioni del 2023 (con unpassato dal 15,4% al 18,7%).Uno dei fattori chiave nella strategia di crescita, sottolinea Fedrigoni, è ladel Gruppo, sia in termini di presenza di uffici e siti produttivi in 28 paesi sia in termini di diversificazione dei ricavi, che provengono per il 21% dal mercato italiano, per il 49% dal resto d'Europa e per il 30% dal resto del mondo."Il 2023 è stato un, determinato da instabilità geopolitica, eccesso di scorte in molte catene del valore e contesto macroeconomico sfavorevole - commenta l'- Ciononostante, abbiamo continuato a guadagnare quote di mercato in tutti i settori e in tutte le aree geografiche, chiudendo l'anno con risultati finanziari stabili, e abbiamo dimostrato ancora una volta la resilienza del nostro modello di business".Ilè partito con segnali di ottimismo: ilregistra infatti una crescita di volumi in entrambe le business unit con ricavi stimati pari a 470 milioni di euro, in crescita del 10,9% rispetto al Q4 2023 e del 2,4% rispetto al Q1 2023. L'EBITDA stimato è pari a 81 milioni di euro, in crescita del 5,7% dal Q4 2023 e del 16,9% dal Q1 2023. Sono positivi anche i risultati degli ultimi 12 mesi (da aprile 2023 a marzo 2024) dove il Gruppo stima ricavi proforma per 1,825 miliardi, un proforma EBITDA di 356 milioni ed un EBITDA margin pari al 19,5%."Guardando al 2024 - aggiunge Nespolo - il primo trimestre è partito positivamente, con una. Tuttavia, ci troviamo ancora in un contesto di mercato fortemente volatile e di grande instabilità geopolitica a causa dei conflitti mondiali in cui agilità e adattabilità rimangono fondamentali: ci aspettiamo che questo andamento schizofrenico dei mercati caratterizzerà i prossimi anni, con grosse oscillazioni degli ordini, per cui sarà necessaria molta più flessibilità".Tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024 sono state portate a termine quattro operazioni diin tre continenti, e due operazioni finanziarie che hanno ulteriormente migliorato la già solida struttura patrimoniale. Sul fronte della struttura del capitale, a inizio anno Fedrigoni ha concluso con successo, e a condizioni molto più favorevoli, il rifinanziamento di una tasso variabile da 665 milioni di euro e ha aumentato in modo significativo la propria liquidità attraverso un'operazione di sale&leaseback dei propri impianti industriali.