Euronext riorganizza programmi pre-IPO. Partecipano 160 aziende nel 2024

Euronext

Florentaise

QEV

Yakkyo

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha, arrivato alla nona edizione consecutiva. IPOready supporta le aziende europee in rapida crescita che intendono quotarsi sui mercati Euronext nei prossimi anni, fornendo ai manager gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per ottenere una IPO di successo. IPOready ora funge da programma pre-IPO di Euronext,e marchio, per migliorarne la visibilità e l'impatto, si legge in una nota.Per questa edizione 2024, IPOready riunisce il più grande gruppo di aziende dal suo lancio nel 2015, con oltreche partecipano al programma. Questo gruppo di aziende proviene da Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito.La maggior parte delle aziende che partecipano a IPOready sono, con il 46% appartenenti al settore technology media and telecom (TMT), il 16% di cleantech e il 16% di healthtech, mentre lecontano per il 21% del gruppo. I partecipanti alla coorte del 2024 generano in media 132 milioni di euro di fatturato annuo e impiegano una media di 423 dipendenti. Dalla loro creazione, i partecipanti hanno inoltre raccolto in media 84 milioni di euro in finanziamenti azionari.In totale, oltrehanno partecipato alle otto edizioni precedenti dei programmi pre-IPO di Euronext, portando a 28 quotazioni, di cui tre nel 2023:(Parigi),(Amsterdam) e(Milano)."Siamo lieti di accogliere e supportare nel 2024 più di 160 aziende nell'edizione più grande e diversificata di IPOready di sempre, per la sua nona edizione - ha commentatodi Euronext - In quanto sede di quotazione leader in Europa, Euronext rafforza ancora di più il suo impegno nel supportare le aziende europee nel loro percorso di crescita, aiutandole ad essere pronte ad accedere alle opportunità di finanziamento più adatte sui mercati dei capitali".