Growens, Justine Jordan nominata Head of Strategy & Community di Beefree

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha annunciato la, veterana dell'ambito SaaS ed email marketing, a, la Business Unit leader nell'offerta di strumenti di design no-code che rendono possibile a tutti la creazione semplice e veloce di contenuti digitali.Beefree è ladel gruppo Growens, con un ARR (annual recurring revenue) di 12,5 milioni di dollari a dicembre 2023, in aumento del +16,9% anno su anno. Per accelerare la crescita di Beefree, Growens prevede di investire 15 milioni di dollari nei prossimi tre anni.Nel suo nuovo ruolo, Justine Jordane riporterà direttamente al CEO di Beefree, Massimo Arrigoni. Le sue responsabilità includeranno indirizzare le scelte strategiche dell'azienda e assicurare l'allineamento del top management alle decisioni chiave.Nel corso della sua carriera, Justine Jordan ha, contribuendo a risultati di successo (come l'acquisizione di ExactTarget da parte di) e ricoprendo ruoli chiave in aziende come Wildbit, Litmus, Help Scout, Postmark e ActiveCampaign.