Mercato dei capitali, presentato a Milano il master del CNDCEC

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Milano, presso la sede di Borsa Italiana, l'evento di presentazione del. Il corso è diviso in due moduli dedicati rispettivamente a strumenti di finanziamento alternativi e processi di quotazione, entrambi realizzati in collaborazione conedentrambi parti del, eI moduli, che si svolgeranno in forma ibrida (in presenza e con modalità e-learning), hanno l'obiettivo principale di offrire approfondimenti sui processi di valutazione ed acquisizione delle migliori forme di finanza alternativa e sui processi di quotazione quali strumenti per la crescita del tessuto imprenditoriale italiano, in particolare delle PMI. Entrambi saranno arricchiti da case studies e testimonianze dirette di imprenditori e commercialisti che hanno seguito percorsi relativi all'utilizzo dei vari strumenti di finanza alternativa e processi di quotazione o che svolgono la propria attività nell'ambito di società quotate.Ilche vedrà il coordinamento di Università Bocconi ed ELITE avrà una durata di 20 ore e si svolgerà il 22, 23 e 24 febbraio. Il modulo sui processi di quotazione con il coordinamento di Università Bocconi e Borsa Italiana si svolgerà invece il 7 e l'8 marzo, avrà una durata di 16 ore. La frequenza dei due moduli farà maturare 36 crediti validi ai fini della formazione professionale dei commercialisti. Il modulo per le iscrizioni sarà a breve online all'indirizzo eventi.commercialisti.it. Dopo un'introduzione che interesserà aspetti di conoscenza generale dei mercati e del loro funzionamento, i moduli si soffermeranno sugli ambiti normativi e regolamentari del mercato finanziario di riferimento e del mercato dei capitali, oltre sugli elementi procedurali per l'accesso alle varie forme di finanziamento con strumenti alternativi, diversi da quelli tradizionali, e sui processi di quotazione.Saranno inoltre approfonditi temi relativi allaalle principali caratteristiche degli strumenti finanziari e alla valutazione d'azienda. In ultimo, saranno affrontati aspetti riguardanti la gestione dei rischi, la correttezza delle procedure e degli assetti organizzativi necessari ad approcciare correttamente gli strumenti di finanza alternativa ed un processo di quotazione, analizzando altresì il set documentale da predisporre per il buon esito delle operazioni."Il nuovo contesto macroeconomico impone un ripensamento totale della gestione finanziaria delle imprese e della struttura del capitale a cui le aziende dovrebbero tendere, anche a causa di un sistema bancario che molto spesso non riesce a supportare al meglio le loro strategie di crescita – ha affermato–. Il commercialista, grazie alla conoscenza dell'azienda e delle sue dinamiche, può svolgere un ruolo di primo piano in quest'ambito. In tal senso, il Master ha il fine di formare professionisti esperti della finanza alternativa e della quotazione, fornendo loro competenze avanzate relative ai meccanismi di funzionamento e alle opportunità offerte dai mercati finanziari"."La limitata dimensione delle imprese italiane comporta che, nei fatti, l'unico canale di finanziamento alternativo alle risorse dell'imprenditore sia il sistema bancario – ha affermatoprofessore di Corporate Finance SDA Bocconi e Università Bocconi, coordinatore Scientifico dell'Osservatorio sul mercato dei capitali –. Questo spiega sia il limitato sviluppo dei mercati dei capitali nel nostro Paese sia il motivo per cui imprese e imprenditori soffrono pesantemente nei momenti di difficoltà del sistema bancario. Una crescita del sistema dei mercati alternativi a quello bancario è dunque una condizione necessaria per dare solidità e prospettive di crescita alle imprese italiane. In questo contesto, il Consiglio nazionale dei commercialisti, insieme a Borsa Italiana ed ELITE-Euronext Group - Consob, Assogestioni, ha organizzato questi due ambiziosi programmi di formazione indirizzati al mondo professionale e alle imprese per promuovere la conoscenza degli strumenti alternativi di finanziamento e dei processi di quotazione"."Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, è da sempre accanto alle aziende in cerca di capitali per finanziare la loro crescita – ha spiegato–. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per i dottori commercialisti e gli esperti contabili di sviluppare un'adeguata padronanza degli strumenti di finanza alternativa messi a disposizione delle PMI ambiziose ai fini di offrire loro il giusto affiancamento in un contesto sempre più competitivo"."Dalla sua nascita nel 2012, l'impegno di ELITE è sempre stato quello di sostenere le piccole e medie imprese in tutte le fasi del loro ciclo di crescita attraverso nuove competenze, relazioni e finanza complementare per accelerare la loro strategia di crescita sostenibile di lungo termine – ha concluso–. Il primo capitale necessario per tutti gli attori che supportano le aziende sono le conoscenze e questo master offrirà ai commercialisti competenze e risorse addizionali per supportare ancora meglio le imprese".