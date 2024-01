Safilo, Equita si aspetta miglioramento della marginalità nel 2024

Equita

Safilo

(Teleborsa) -ha confermato ilper azione) e la) sul titolo, gruppo attivo nell'eyewear e quotato su Euronext Milan, in previsione dei dati 2023 che saranno diffusi il prossimo 30 gennaio. Gli analisti si aspettano la stabilizzazione dei ricavi nel 4Q a cambi costanti. L'Adj. EBITDA dovrebbe assestarsi a 91,9 milioni di euro nel FY23, con un margine al 9% nel FY23 (-50bps) per il trend dei costi operativi.Per il 2024, il broker ha ridotto le stime di ricavi del -3%, ora attesi stabili YoY, per effetto dell'uscita dal portafoglio della licenza Jimmy Choo (3-4% di impatto negativo), compensato da un trend di moderata crescita organica. Si aspetta comunque che il gruppo possadi 100bps al 59,2% anche grazie alla, e l'EBITDA margin di 70bps al 9,7% (100 milioni di euro di Adj. EBITDA, in linea con le stime precedenti) grazie alla minore necessità di ulteriore spinta sui costi operativi."Dopo i rinnovi importanti degli ultimi 12 mesi , il, mentre il contesto dei consumi rimane piuttosto complicato, anche se i segmenti più coperti da Safilo hanno già sofferto, in particolare in NA, un anno non brillante e quindi dovrebbero avere maggiore spazio di resilienza - si legge nella ricerca - Monitoreremo nei prossimi mesi l'effettiva resilienza e capacità di generare cassa del business nel 2024, un elemento che ai multipli attuali del titolo (meno di 5x EV/EBITDA 2024) lascerebbe".