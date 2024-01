Trasporto pubblico locale, il 24 gennaio primo sciopero dell'anno: orari e fasce di garanzia

(Teleborsa) - Arriva il primo sciopero nei trasporti del 2024.stop nazionale di 24 ore deicome bus, tram e metro, proclamato dai: Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. "Salario, sicurezza e diritti", queste le parole d'ordine alla base dello sciopero nazionale degli autoferrotranvieri, sottolineano le sigle sindacali. In particolare i sindacati protestano "contro la politica didel servizio pubblico di linea e non di linea e la corsa a svendere a privati e multinazionali" ma anche "per piattaforme contrattuali che rivendicano gli aumenti salariali adeguati insieme a orari di lavoro umani e adeguati livelli di sicurezza, a garanzia di lavoratori e utenti"Il servizio sarà garantito durante lestabilite dalla legge. In particolare, da inizio servizio diurno fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 a; da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20 a; dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20 a; dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 per(servizio urbano); dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29 a; dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30 a; da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 16.30 alle 19.30 a