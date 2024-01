Chiara Ferragni indagata anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi

(Teleborsa) - Dopo i pandori Balocco, lo scandalo che ha colpito le società dell'influencer Chiara Ferragni include anche le uova di Pasqua Dolci Preziosi e la bambola Trudi, sponsorizzata dalla Ferragni a partire dal 2019. E' quanto emerge dall'atto con cui la Procura di Milano ha sollevato il caso dinanzi alla Cassazione, che a breve dovrà decidere sul conflitto fra uffici del pm sulla competenza ad indagare per il caso del dolce della casa dolciaria in provincia di Cuneo.La procura di Milano sta indagando per l'ipotesi di truffa aggravata ai danni dei consumatori, ipotesi di reato per la quale l'influencer è stata iscritta nel registro degli indagati, dopo che è saltata a galla la storia del pandoro Pink Christmas. Una vicenda portata alla luce dall'Antitrust, che aveva ricevuto delle lamentele da parte delle associazioni dei consumatori.La Ferragni, che inizialmente si era detta estranea alla vicenda, a seguito delle evidenze delle indagini, aveva chiesto scusa ai suoi fan ed aveva tentato di chiudere il triste capitolo con una donazione di 1 milione di euro - esattamente l'importo della multa antitrust- all'Ospedale Regina Margherita di Torino.