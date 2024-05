Credem, accertata idoneità del Cda e definito assetto di governo della società

Credem

(Teleborsa) - Garantire una sempre maggiore trasparenza nei rapporti con glied il mercato e dare visibilità alle principali articolazioni del sistema di organizzazione e funzionamento della società, a vantaggio di tutti i portatori di interesse che hanno rapporti con l’istituto e più in generale della collettività. Sono questi gli obiettivi cheha perseguito nella definizione dell’assetto del governo societario dell’istituto per il prossimo triennio, approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione presieduto daa a seguito delle nomine effettuate dall’Assemblea degli Azionisti dello scorso 24 aprile.L’istituto, in particolare, aderisce volontariamente aldi Borsa Italiana sin dalla sua prima edizione del 1999, adesione continuativamente rinnovata anche nella sua ultima edizione del 2020. Più in dettaglio, il Consiglio di Amministrazione ha svolto in data odierna le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti e criteri diin capo ai singoli Amministratori. Tali verifiche, svolte entro il termine normativo di 30 giorni dalle nomine, hanno dato esito positivo anche in relazione all’adeguatezza complessiva dell’Organo.Su tali basi sarà pertanto incardinato il processo dipresso la Banca Centrale Europea. In linea con le previsioni di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020, a seguito delle suddette verifiche ed in considerazione dei relativi esiti nonché del profilo e delle competenze espressi da ciascun Amministratore, il Consiglio di Amministrazione ha definito l’assetto del governo societario della Banca mediante: la conferma della deliberazione assunta in data 24 aprile in ordine al conferimento della carica di Presidente a Lucio Igino Zanon di Valgiurata e quella di Vice Presidente a Enrico Corradi e Luigi Maramotti.Confermata la deliberazione assunta in data 24 aprile in ordine alla composizione delAlessandro Merli (Presidente), Elisabetta Gualandri e Lucio Igino Zanon di Valgiurata –, e alla composizione del– Alessandro Merli (Presidente), Anna Chiara Svelto e Lucio Igino Zanon di Valgiurata. Nominato il– Enrico Corradi (Presidente), Giorgia Fontanesi, Ernestina Morstofolini ed Edoardo Prezioso –, il– Elisabetta Gualandri (Presidente), Paola Agnese Bongini, Alessandro Merli e Lucio Igino Zanon di Valgiurata – e il– Paola Agnese Bongini (Presidente), Elisabetta Gualandri, Anna Chiara Svelto e Alessandro Merli.Designati infine gli Amministratori Enrico Corradi, Luigi Maramotti, Giorgia Fontanesi e Giovanni Viani quali membri dei(che prevedono la partecipazione anche del Management).Credem ha specificato che il Presidente Lucio Igino Zanon di Valgiurata ha une non svolge funzioni gestionali in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dall’art. 2381, comma 1, del Codice Civile. Nel solco di tale prerogativa si colloca la sua partecipazione ai sopracitati Comitati Consiliari nonché, in genere senza diritto di voto, ad alcuni Comitati di Governance e Interfunzionali, assicurando così un efficace raccordo informativo a beneficio dell’organo con funzione di supervisione strategica che presiede.Rientra tra ial Consiglio anche il Comitato Consiliare Amministratori Indipendenti, composto da tutti e quattro gli amministratori indipendenti, a cui è affidato anche il compito di esprimere pareri preventivi sulle procedure e sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati.