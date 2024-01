FILA poco mossa in Borsa, focus su free cash flow

FILA

Intesa Sanpaolo

FILA

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, con gli analisti che commentano la distribuzione di un dividendo straordinario ( deliberato ieri dall'assemblea ) e la generazione di free cash flow."Ladi oltre 50 milioni di euro per l'anno fiscale 2023 è leggermente- scrivono gli analisti di- Inoltre, riteniamo che la distribuzione straordinaria dei dividendi sia una mossa positiva, che non dovrebbe impedire la crescita esterna".La società ha generato un free cash flow cumulato di 150 milioni di euro negli ultimi tre anni dopo aver allocato 60 milioni di euro di capex cumulati, in gran parte a beneficio della controllata indiana DOMS, e dopo la distribuzione di dividendi totali di 27,5 milioni di euro. FILA ha inoltre confermato l'Migliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 9,32 e successiva a 9,44. Supporto a 9,2.