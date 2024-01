Giorgetti: "continuare politiche strutturali rispettando conti"

(Teleborsa) -strutturali "Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanzeinaugurando l'anno accademico della Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a Ostia sottolineando che lo scenario economico attuale è "complesso e in continua evoluzione", con le sfide geopolitiche che mettono a rischio la crescita economica.contingenzacontinuare le politiche strutturali già avviate dal governo nei settori strategici della competitività dei, ha affermato Giorgetti.Sul-"Sarà decisiva - ha proseguito -a". È la "straordinaria occasione di un programma di portata e ambizioni senza precedenti che rappresenta un'opportunità senza precedenti per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, per la realizzazione di fondamentali riforme strutturali nell'ambito di un disegno di revisione complessiva verso un'economia più sostenibile, innovativa e inclusiva". Riforme strutturali che devono però- ha detto ancora - deve essere di parlare meno di target, milestone e rate in modo astratto, e di più di parlare di quello che tutti insieme stiamo realizzando grazie al piano anche per monitorare e correggereaffinché siano utilizzate bene, evitando che i risultati attesi siano "compromessi" da frodi e utilizzi non in linea con gli obiettivi. Queste responsabilità "chiamano in campo tutti: sindaci, presidenti di regione, ministri e ovviamente e direttamente anche la Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria per prevenire e reprimere possibili illeciti utilizzi delle risorse del piano".