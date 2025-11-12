Ambiente, presentato al Parlamento Europeo il ReSMART Index

(Teleborsa) - Alsi è tornato a parlare dei temi dele dell'nel corso dell’incontro "Housing in Europa: strumenti, regolazione e soluzioni strutturali". Un momento didel settore che ha ha messo in luce la necessità di adottare strumenti regolatori, tecnologici e finanziari perdel mercato immobiliare e promuovere un modello di sviluppo urbano orientato al benessere collettivo.All’incontro hanno partecipato l’amministratore delegato di Asacert, il Ceo di Planet Smart City Advisory, gli europarlamentarie, in videocollegamento,. Per l'occasione è stato presentato ufficialmente, un nuovoSocietà Benefit in collaborazione con, che aspira a misurare in modo oggettivo e trasparente la sostenibilità, l’innovazione e l’impatto sociale dei progetti immobiliari e urbani."Presentare il ReSMART Index al Parlamento europeo rappresenta un momento di grande significato: è il riconoscimento di un percorso che unisce ricerca, innovazione e responsabilità - dichiara, amministratore delegato di-. Con questa certificazione portiamo in Europa uno strumento capace di misurare l’innovazione reale, che genera valore per le persone, per le città e per il mercato immobiliare. È un passo concreto verso un modello di sviluppo urbano più intelligente, trasparente e orientato al benessere collettivo"."Con il ReSMART Index vogliamo portare un approccio nuovo alla misurazione della qualità urbana - aggiunge, CEO di. - Oggi parlare di quartieri intelligenti significa saper quantificare, con criteri oggettivi, quanto un progetto sia realmente sostenibile e orientato al benessere della comunità. Il nostro obiettivo è fornire a sviluppatori e investitori uno strumento certificato, trasparente e in grado di tradurre la sostenibilità in valore misurabile".L’incontro ha confermato ilnelle politiche europee di transizione ecologica e innovazione urbana, evidenziando come ladella sostenibilità rappresenti oggi unper la competitività del mercato e per la costruzione di città più eque, digitali e resilienti."In Italia il diritto all’abitare sta cambiando, ma il mercato immobiliare resta tra i più accessibili d’Europa, con margini di crescita sostenibile. Serve però affrontare le criticità urbane e rendere più efficiente la giustizia civile per favorire investimenti. Il Governo punta sulla riqualificazione dell’edilizia pubblica e sull’efficienza energetica come motori di valore. La direttiva 'Case Green', in questo senso, va interpretata con realismo e rispetto delle specificità nazionali", spiega l’eurodeputato"Il dibattito odierno sull’abitare ci conferma che non possiamo più guardare alla casa solo come a un bene personale, ma come a un pilastro della coesione sociale, della sostenibilità e dell’innovazione urbana. Le politiche europee devono dotarsi di strumenti che non siano solo finanziari o normativi ma anche certificati, trasparenti e orientati al benessere collettivo", afferma l’europarlamentare