Ambiente, presentato al Parlamento Europeo il ReSMART Index

(Teleborsa) - Al Parlamento Europeo
si è tornato a parlare dei temi del diritto alla casa
e dell'abitare sostenibile
nel corso dell’incontro "Housing in Europa: strumenti, regolazione e soluzioni strutturali". Un momento di confronto tra istituzioni, esperti e stakeholder
del settore che ha ha messo in luce la necessità di adottare strumenti regolatori, tecnologici e finanziari per affrontare le sfide strutturali
del mercato immobiliare e promuovere un modello di sviluppo urbano orientato al benessere collettivo.
All’incontro hanno partecipato l’amministratore delegato di Asacert Fabrizio Capaccioli
, il Ceo di Planet Smart City Advisory Pietro Putetto
, gli europarlamentari Paolo Borchia, Susanna Ceccardi
e, in videocollegamento, Silvia Sardone
. Per l'occasione è stato presentato ufficialmente il ReSMART Index
, un nuovo sistema di certificazione promosso da Asacert
Società Benefit in collaborazione con Planet Smart City Advisory
, che aspira a misurare in modo oggettivo e trasparente la sostenibilità, l’innovazione e l’impatto sociale dei progetti immobiliari e urbani.
"Presentare il ReSMART Index al Parlamento europeo rappresenta un momento di grande significato: è il riconoscimento di un percorso che unisce ricerca, innovazione e responsabilità - dichiara Fabrizio Capaccioli
, amministratore delegato di Asacert
-. Con questa certificazione portiamo in Europa uno strumento capace di misurare l’innovazione reale, che genera valore per le persone, per le città e per il mercato immobiliare. È un passo concreto verso un modello di sviluppo urbano più intelligente, trasparente e orientato al benessere collettivo".
"Con il ReSMART Index vogliamo portare un approccio nuovo alla misurazione della qualità urbana - aggiunge Pietro Putetto
, CEO di Planet Smart City Advisory
. - Oggi parlare di quartieri intelligenti significa saper quantificare, con criteri oggettivi, quanto un progetto sia realmente sostenibile e orientato al benessere della comunità. Il nostro obiettivo è fornire a sviluppatori e investitori uno strumento certificato, trasparente e in grado di tradurre la sostenibilità in valore misurabile".
L’incontro ha confermato il ruolo centrale del settore housing
nelle politiche europee di transizione ecologica e innovazione urbana, evidenziando come la misurazione
della sostenibilità rappresenti oggi un elemento imprescindibile
per la competitività del mercato e per la costruzione di città più eque, digitali e resilienti.
"In Italia il diritto all’abitare sta cambiando, ma il mercato immobiliare resta tra i più accessibili d’Europa, con margini di crescita sostenibile. Serve però affrontare le criticità urbane e rendere più efficiente la giustizia civile per favorire investimenti. Il Governo punta sulla riqualificazione dell’edilizia pubblica e sull’efficienza energetica come motori di valore. La direttiva 'Case Green', in questo senso, va interpretata con realismo e rispetto delle specificità nazionali", spiega l’eurodeputato Susanna Ceccardi
.
"Il dibattito odierno sull’abitare ci conferma che non possiamo più guardare alla casa solo come a un bene personale, ma come a un pilastro della coesione sociale, della sostenibilità e dell’innovazione urbana. Le politiche europee devono dotarsi di strumenti che non siano solo finanziari o normativi ma anche certificati, trasparenti e orientati al benessere collettivo", afferma l’europarlamentare Paolo Borchia
.