Per il 40% dei genitori italiani è difficile fare carriera

(Teleborsa) - Il 50% dei genitori lavoratori si aspetta un aumento in busta paga nel prossimo anno (il 55% dei non genitori), anche perché una percentuale del 29% ha dichiarato di lavorare in straordinario non retribuito almeno 6-10 ore a settimana (solo il 27% dei non genitori). La speranza, in mancanza di un aumento fisso, è quella di avere almeno un premio una tantum per ammortizzare l’inflazione (40%), di ottenere dei buoni spesa/voucher (43%) mentre il 34% spera in un bonus. Solo il 12% starebbe pensando di passare a un part time (il 17% tra chi ha figli da 1 a 5 anni). A dirlosu circa 33.000 lavoratori in 17 Paesi, di cui circa 2.000 in Italia e di questi circa 1.000 genitori. In particolare il 43% lamenta di non avere avuto nessuno aumento in busta paga a fronte del maggiore carico di lavoro, percentuale che sale al 51% per chi ha figli da 5 a 10 anni."È normale che in una società moderna il mondo del lavoro si debba integrare in modo virtuoso con l’ambito privato e famigliare. Le aziende sono ormai chiamate a svolgere un ruolo attivo nel. In questo contesto, i programmi di sostegno per i dipendenti con figli rappresentano una priorità a cui dedicare appositi strumenti di aiuto sia economici sia psicologici, e un supporto concreto ad esempio con asili aziendali, voucher babysitter o una flessibilità oraria e di spazi ancora maggiore, che punti soprattutto al raggiungimento degli obiettivi", precisaPer quanto riguarda invece la flessibilità: il 14% attualmente gode di completa flessibilità, il 31% divide tempo in ufficio con tempo a casa ma ancora un 52% lavora solo da ufficio; eppure, per il 38% lo smartworking ha semplificato il lavoro e la gestione famigliare.