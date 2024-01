United Airlines, impatto su conti da messa a terra del Boeing 737 MAX 9

United Airlines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree statunitensi, ha conseguito unper l'di 7,89 dollari e un utile per azione rettificato di 10,05 dollari, raggiungendo il suo obiettivo iniziale per l'intero anno di 10-12 dollari fissato all'inizio del 2023.totali sono stati di 13,6 miliardi di dollari nel quarto trimestre, in crescita del 9,9% rispetto al quarto trimestre 2022. L'utile netto è stato di 0,6 miliardi di dollari, mentre l'utile netto rettificato è stato di 0,7 miliardi di dollari. Per l'intero anno, l'utile netto è stato di 2,6 miliardi di dollari, mentre su base rettificata di 3,3 miliardi di dollari.United ha trasportato il maggiordi sempre in un anno con 165 milioni e ha ottenuto il più alto seat factor di sempre per l'anno con l'86,4%."Nonostante gli imprevedibili venti contrari, abbiamo raggiunto il nostro ambizioso obiettivo di EPS che pochi pensavano possibile e stabilito nuovi record operativi per i nostri clienti - ha affermatodi United Airlines - Guardando al futuro, ci aspettiamo che queste tendenze continuino e United è incredibilmente ben posizionata per trarne vantaggio e per raggiungere i nostri obiettivi finanziari a breve e lungo termine".Per il, la società stima che laavrà un impatto di circa 3 punti percentuali sul CASM-ex (costo rettificato o spesa operativa per miglio di posti disponibili) incrementale, in base alla flotta rimasta a terra dal 6 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024. Il vettore prevede una perdita rettificata compresa tra 35 e 85 centesimi per azione nel primo trimestre, ipotizzando che tutti gli aerei MAX 9 rimangano a terra fino alla fine di gennaio, che si confronta con la stima degli analisti che si aspettavano una perdita trimestrale di 21 centesimi per azione.