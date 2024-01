Mercato auto usate, UNRAE: + 10,4% a novembre, al diesel la leadership ma cresce quota elettrificate

(Teleborsa) - Dodicesima crescita consecutiva in novembre per il(con dati in attesa di consolidamento): consi registra un incremento del 10,4% rispetto ai 410.199 dello stesso periodo 2022 (che a sua volta aveva evidenziato un calo dello 0,8% sul 2021). Iaumentano dell’8,8% e le minivolture del 12,4%. Negli 11 mesi il mercato dell’usato amplia la crescita al +9,1% con 4.584.969 passaggi, verso i 4.203.397 degli 11 mesi 2022 (-10,6% su gennaio-novembre 2019).Ilconferma la prima posizione in novembre, fra lepreferite nel mercato dell’usato, con il 45,6% (rispetto al 46,7% del 2022), al 47,6% nel cumulato; al secondo posto il motore aal 39,6% (-2,1 p.p., al 39,1% negli 11 mesi). Leoccupano la terza posizione con il 6,3% in novembre e 5,3% nel cumulato, segue il Gpl (al 4,7% nel mese e 4,5% nel cumulato). Ilsi posiziona al 2,3%, mentre i trasferimenti netti di(BEV) ecoprono rispettivamente una quota dello 0,7% e 0,8%.