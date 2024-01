Stmicroelectronics, l'utile 2023 sale a 4,2 miliardi di dollari

Stmicroelectronics

(Teleborsa) -chiude il 2023 conin crescita del 7,2% a 17,29 miliardi di dollari. L'si attesta a 4,21 miliardi di dollari, in crescita del 6,3% in un anno. Il margine è stato pari al 26,7% rispetto al 27,5% del 2022.Nel quarto trimestre ST ha riportato ricavi netti pari a 4,28 miliardi di dollari, margine lordo al 45,5%, margine operativoal 23,9% e utile netto di 1,08 miliardi di dollari o 1,14 dollari per azione dopo la diluizione., ha commentato: "Nel quarto trimestre, ST ha riportato ricavi e margine lordo leggermente inferiori al punto intermedio della guidance, con ricavi più elevati nella Personal Electronics controbilanciati da un tasso di crescita più contenuto nell’Automotive. Gli ordinativi dei nostri clienti sono diminuiti rispetto al terzo trimestre. La domanda finale si è mantenuta stabile nell’Automotive, non ha mostrato incrementi significativi nella Personal Electronics e si è ulteriormente indebolita nel settore Industriale".Per quanto riguarda le previsioni di ST per il, spiega Jean-Marc Chery, "ci aspettiamo ricavi netti di 3,6 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti ad una flessione anno su anno del 15,2% e a una diminuzione del 15,9% rispetto al trimestre precedente; il margine lordo è atteso intorno al 42,3%., abbiamo in programma di investire circa 2,5 miliardi di dollari in spese in conto capitale nette. Guideremo la Società in base a un piano di ricavi per il 2024 compreso tra 15,9 miliardi di dollari e 16,9 miliardi di dollari. Nell’ambito di questo piano, ci aspettiamo un margine lordo low to mid-40s (tra un minimo superiore al 40% e un massimo intorno al 46%)".