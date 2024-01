Confcommercio su Patto Terza Età: “Bene approvazione decreto. Occorreranno comunque ulteriori risorse”

(Teleborsa) - Ilha approvato ieri il decreto attuativo della legge sulla riforma dell’È un inizio che attendevamo, certamente una buona notizia e un primo passo molto importante per dare risposte e supporto alle famiglie che vivono in condizioni di fragilità.che quotidianamente li assistono occorreranno, comunque,. Serve, infatti, una riforma di sistema e ci auguriamo che nei prossimi mesi la condizione delle persone anziane, delle persone anziane non autosufficienti e dei caregiver venga affrontata in sede istituzionale anche per recuperare le risorse economiche necessarie a soddisfare le esigenze di una popolazione sempre più numerosa: così l’, impegnata nella tutela dei diritti delle persone anziane da cinquant’anni, commenta il 'via libera' alda parte delParticolarmente importante – prosegue la nota - la possibilità prevista dai primi articoli del decreto attuativo, perché promuovendo la dignità, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo, la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, offre l’opportunità di coinvolgere i senior in processi di partecipazione alla comunità e di vivere, senza barriere, le attività promosse dagli attori in campo. Di rilievo anche l’aspetto legato all’impiego delle persone anziane in attività di volontariato perché non venga meno l’importanza del loro contributo alla società.50&Più – conclude la nota - auspica chePer l’assistenza alle persone anziane non autosufficienti resta, infatti, fondamentale contenere gli oneri economici per le famiglie in difficoltà prestando particolare attenzione alle figure che degli anziani si prendono cura: figure importantissime che meritano supporto e garanzie per svolgere al meglio il loro lavoro, perché anche dal loro impegno passa la salute dei senior.