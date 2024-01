Made in Italy, Dubai: è tutta italiana l'organizzazione di Mondo Expo

(Teleborsa) - Presentata alla Rolex Tower di Dubai, la nuovache si terrà negli Emirati Arabi dal 13 al 18 novembre 2024 e vedrà coinvolte più di 100 aziende, oltre alle istituzioni italiane ed emiratine. Mondo Expo è il frutto della collaborazione tra, azienda italiana operante nel marketing e comunicazione aziendale,, gruppo di advisory globale e. "La fiera vuole essere un momento di festa dedicato al Made in Italy – dice– ma anche una celebrazione dell'amicizia e della stretta collaborazione che lega Italia ed Emirati Arabi Uniti. L'apprezzamento di cui il Made in Italy gode negli Emirati è altissimo e questa vuole essere un'occasione al contempo per ringraziare gli amici degli Emirati per la loro attenzione e benevolenza e per far scoprire loro nuovi prodotti ed eccellenze italiane".La manifestazione vede la presenza di numerosi stand istituzionali, oltre a quelli riservati alle imprese. "Ma il calendario è fitto di happening e vernissage dedicati all'arte, concerti di musica classica e workshops, per questo parliamo di vera e propria celebrazione dedicata al Made in Italy, più che di semplice fiera – spiega–. Il nostro gruppo segue imprese su 4 continenti e il nostro è un punto di vista privilegiato per osservare come il Made in Italy sia davvero più che uno slogan e che rappresenti il forte interesse dei mercati internazionali per tutto ciò che l'Italia produce, inventa o anche solo immagina. Allo stesso modo abbiamo trovato il sostegno e la simpatia delle istituzioni Emiratine e avremo la presenza in Fiera anche di rappresentanti delle istituzioni degli Emirati, un'occasione di incontro e di amicizia, mai più preziosa come in questi momenti di tensioni internazionali"."Le aziende del nostro Paese sono coscienti della forza del made in Italy e sanno che è un valore da tutelare, infatti il primo ringraziamento va alle aziende Italiane che ci hanno mostrato un forte interesse sin dall'inizio del progetto e continuano a incoraggiarci e a supportarci. Senza il loro supporto Mondo Italia non sarebbe stato possibile" conclude