Biocarburanti, ASSITOL plaude a decreto Mit

(Teleborsa) - Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che favorisce i sistemi per la conversione dei motori diesel a biocarburanti puri, l’Italia sceglie un approccio pragmatico nella decarbonizzazione dei trasporti, che premia le tecnologie Made in Italy all’avanguardia nel comparto. A poche settimane dall’appello che, in occasione di Ecomondo, la filiera dell’automotive ha lanciato a favore di una strategia pragmatica, basata sul mix energetico, il Gruppo biodiesel di ASSITO
L "esprime soddisfazione per il provvedimento, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sottolineando gli effetti positivi che avrà sul settore".
Si legge così in una nota che prosegue: Grazie al provvedimento del MIT, infatti, sarà possibile installare sistemi di trasformazione sui veicoli a motore diesel, ov
vero la maggioranza di quelli circolanti, consentendo così l’impiego del biodiesel anche in purezza e rendendo sostenibili i mezzi che adotteranno queste tecnologie. La conversione a biocarburanti puri avrebbe grandi vantaggi in termini ambientali: riduzione di CO2 fino al 90% e, nel caso del biodiesel FAME B100, abbattimenti del particolato (Pm10), fino al 60% rispetto al diesel fossile.
“C’è ancora molta strada da fare – osserva Joern Schneider,
presidente del gruppo biodiesel di ASSITOL -. Tuttavia, la norma rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione reale dei trasporti. Inoltre, si salvaguarda la nostra filiera che, negli ultimi decenni, ha creato valore e occupazione, in Italia e in tutta la UE, lavorando costantemente sull’evoluzione tecnologica del biodiesel, che rappresenta una soluzione energetica già disponibile, efficiente e sostenibile economicamente, alla quale oggi sarebbe impensabile rinunciare”. L’Italia
produce ogni anno 800 mila tonnellate di biodiesel da materie prime certificate sostenibili, come l’olio da cucina usato, i residui e i sottoprodotti da grassi animali, e dispone delle competenze necessarie per puntare su questo biocarburante. “Siamo primi in Europa nelle tecnologie di riconversione – sottolinea ancora il presidente degli imprenditori – e possiamo contare sul know how dell’ingegneria italiana, che ha già messo a punto sistemi capaci di far funzionare i motori diesel con biodiesel puro, compatibili con tutte le tipologie di veicoli in circolazione. Il Made in Italy può aprire nuove prospettive anche nel percorso verso un mondo a emissioni zero”. Grazie a questo cambio di passo,
oltre alla tutela della filiera automotive, diventa realistico salvaguardare anche il parco mezzi circolante. “La transizione non è a costo zero – ricorda Schneider – ma grazie al biodiesel, il settore trasporti può finalmente rispondere alla domanda di sostenibilità, creando nuove opportunità di sviluppo economico per la filiera automotive”.