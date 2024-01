Mercati globali del credito, S&P: "Nel Q1 2024 forze in competizione"

(Teleborsa) - I mercati creditizi globali sono intrappolati tra forze concorrenti. La propensione al downgrade rimane elevata per la fascia bassa dello spettro dei rating, mentre i tassi di default continuano ad aumentare. Tuttavia, il prezzo del rischio di mercato sta migliorando in vista dei probabili tagli dei tassi entro la fine dell’anno da parte delle principali banche centrali del mondo. È quanto emerge dall'Il tasso di downgrade a livello regionale (downgrade divisi per il totale delle azioni di rating) nel quarto trimestre – rileva– è stato inferiore a quello registrato nello stesso periodo del 2022. Ciononostante, nel complesso i downgrade continuano a superare gli upgrade, guidati dal Nord America e dall'Europa.Per il terzo trimestre consecutivo, ildetiene lala più alta del 2023, ma inferiore a quella del quarto trimestre del 2022. Il(il bias positivo al netto del bias negativo) è negativo per tutte le aree al di fuori dell'Asia-Pacifico. È più negativo negli Stati Uniti che altrove, in gran parte a causa della maggiore concentrazione di emittenti statunitensi con rating "B-" o inferiore.Glidevono affrontare sfide più immediate dovute agli elevati costi di finanziamento e al rallentamento della crescita economica. Il forte calo del net bias nei mercati emergenti a dicembre è dovuto alle 23 revisioni aggiuntive negative dell'Outlook effettuate il mese scorso. Di queste, il 78% proveniva da, il cui Outlook sovrano è stato rivisto da positivo a stabile nel mese di dicembre.Inle emissioni del 2023 hanno superato i livelli del 2021 e del 2022, ma i volumi sono gradualmente diminuiti trimestre dopo trimestre. Il quarto trimestre del 2023 ha registrato il volume più basso dal 2018.