Thales Alenia Space, memorandum d'intesa con Hellas Sat per sviluppo payload di comunicazione ottica

una joint-venture tra(67%) e(33%), hanno firmato unper collaborare allo sviluppo di un payload diper la nuova missione del futuro satellite di telecomunicazioni Hellas Sat 5 che opererà in orbita geostazionaria, a 39 gradi Est. Latra Hellas Sat e Thales Alenia Space mira a fornire servizi di comunicazione all'avanguardia da un'orbita geostazionaria con velocità di trasmissione dati molto elevata. Questo innovativo payload si collegherà con la stazione ottica di terra dell'Osservatorio Nazionale di Atene in Grecia, con le stazioni ottiche di terra in Francia, con le stazioni ottiche di terra dell' Agenzia Spaziale Europea (ESA) Hydron e con il satellite per le telecomunicazioni LEO (Low Earth Orbit) HydRON di Thales Alenia Space.Dopo il programma, Thales Alenia Space sta attualmente portando avanti lo sviluppo di capacità di trasmissione dati ad altissima velocità (fino a 1 terabit/secondo) per affrontare le lunghe distanze tra la terra e l'orbita geostazionaria nonché le turbolenze atmosferiche, con il supporto di CNES ed ESA.Ladi firma del memorandum d'intesa si è svolta presso la sede di Hellas Sat ad Atene, in Grecia, alla presenza di rappresentanti dell'Ufficio del Primo Ministro, dell'ambasciata francese in Grecia, dell'ESA, del CNES, di Thales Alenia Space Francia, Italia e Svizzera, dell'Osservatorio Nazionale di Atene e di vari ministeri greci e autorità locali., CEO di Hellas Sat, ha dichiarato: "Siamo onorati di collaborare ancora una volta con Thales Alenia Space nel campo della tecnologia di comunicazione ottica, introducendo i servizi di comunicazione a connettività ottica nel mercato europeo e internazionale, realizzando così efficacemente l'implementazione di nuove tecnologie e suggellando una nuova era"., Vicepresidente Esecutivo per le Telecomunicazioni di Thales Alenia Space ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Hellas Sat e con tutti i nostri partner per sviluppare il payload per comunicazioni ottiche, un passo fondamentale verso la creazione di una rete ottica sicura e ad altissima velocità di trasmissione dati. Questo segna l'inizio di una nuova era nei servizi di telecomunicazione con un approccio sostenibile" .Il Ministro per le Crisi climatiche e la Protezione Civile,, ha dichiarato: " Si tratta indubbiamente di un grande passo avanti verso il progresso tecnologico che di fatto rafforza la cooperazione tra Grecia e Francia. Il satellite Hella Sat 5 che verrà costruito ci fonirà nuove possibilità in campi come la previsione precoce e la raccolta di dati scientifici.