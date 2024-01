Eventi e scadenze: settimana del 29 gennaio 2024

Lunedì 29/01/2024

Ryanair Holdings

Take Off

Whirlpool

Martedì 30/01/2024

Clabo

Cofle

Compagnia Dei Caraibi

Digital Value

Elsa Solutions

Emak

Fervi

General Motors

Generali Assicurazioni

Manpowergroup

Microsoft

Pfizer

Safilo

Starbucks

Sysco

Mercoledì 31/01/2024

Boeing

Convergenze

Mastercard

Nasdaq

NVP

Giovedì 01/02/2024

Amazon

Apple

Ferrari

Geox

Honeywell International

Merck

Panasonic Holdings

Unicredit

Ferrari

Venerdì 02/02/2024

Bristol Myers Squibb

Chevron

Cy4Gate

Exxon Mobil

Unicredit

(Teleborsa) -- Roma, Palazzo Madama - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa al Vertice internazionale Italia-Africa- Inizia la riunione di politica monetaria- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Bruxelles - Il 15° meeting intergovernativo, in linea con la metodologia di allargamento rivista, sarà incentrato sul dialogo politico tra gli Stati membri dell'UE e il Montenegro per fare il punto sull'intero processo di adesione e fornirà una guida politica per il lavoro futuro- La presidenza belga presenterà le priorità per il suo mandato. I ministri dell'UE discuteranno inoltre di difesa della democrazia e dialogo annuale sullo Stato di diritto. La discussione si concentrerà su Spagna, Francia, Croazia e Italia09:00 -- Evento di approfondimento di ItaliaOggi, in streaming, sulle novità legate alla Riforma fiscale e ai contenuti della Legge di Bilancio 2024. Interverranno, tra gli altri, i Ministri Giorgetti, Fitto e Pichetto Fratin, il Viceministro Leo e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate09:00 -- Palazzo Madama - Al vertice parteciperanno numerosi Capi di Stato, di Governo e Ministri dei Paesi africani, nonché i vertici dell'Unione europea, dell'Unione africana e delle principali Organizzazioni internazionali- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Johannesburg, Sudafrica - Conferenza stampa: World Economic Outlook Update, January 2024- Riunione informale dei ministri della difesa09:30 -- Il collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale avverrà nell’Auditorium dell’Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito della missione Ax-3. il Colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei, si collegherà in diretta video con i partecipanti. Sarà presente il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini10:30 -- Sede Ance - Presentazione dell’Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni con tutti i dati, le analisi e le prospettive per il settore dell’edilizia, dopo la fine del Superbonus e nel pieno del Pnrr11:00 -- Roma - All'Assemblea di Confindustria "Africa e Medio Oriente. Trasformazioni e traiettorie in un nuovo contesto globale" ci saranno imprenditori, rappresentanti delle Ambasciate di paesi africani e mediorientali in Italia e del mondo istituzionale italiano. Interventi, tra gli altri del Presidente della Banca Africana di Sviluppo e del Vice Presidente del Consiglio Tajani11:00 -- Roma, Palazzo Rospigliosi - Presentazione della ricerca Nomisma "La transizione ecologica-energetica nel settore agroalimentare: strumenti, best practices, politiche a supporto"11:30 -- Fondazione Med-Or, Roma - Maurizio Molinari, Direttore di La Repubblica, intervista S.E. Hassan Sheikh Mohamud, Presidente della Repubblica Federale di Somalia13:00 -- Presentazione del V Rapporto Annuale AreaStudi Legacoop e Prometeia con le previsioni macroeconomiche per il triennio 2024-2026 e i risultati dell’indagine campionaria sulle cooperative. Il rapporto sarà discusso da Massimo Bitonci, Sottosegretario al MIMIT, e Simone Gamberini, Presidente Legacoop13:30 -- Montecitorio - Le Commissioni Esteri di Camera e Senato svolgono l’audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio Affari esteri dell’Unione europea del 22 gennaio 2024 e sulle priorità della presidenza italiana del G714:30 -- Piano per il clima e la natura 2024-2025 della Banca Centrale Europea15:00 -- Palazzo San Macuto - Convegno organizzato dal Garante per la privacy, in occasione della 18ma Giornata europea della protezione dei dati personali, promossa ogni anno dal Consiglio d’Europa con il sostegno della Commissione europea e delle Autorità per la protezione dei dati personali. Apre i lavori il Presidente dell’Autorità Garante, Pasquale Stanzione15:30 -- Circolo del Tennis, Roma - Presentazione del Rapporto Sport 2023, promosso da Istituto per il Credito Sportivo e da Sport e Salute. Al centro del Rapporto una stima degli indicatori della dimensione e della performance economica del settore sport in Italia. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Abodi, e i Presidenti di Sport e Salute e Istituto per il Credito Sportivo- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Esame dei primi dati relativi all’esercizio 2023- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei principali indicatori economico-finanziari preliminari relativi all’esercizio 2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo14:15 -- Appuntamento: Generaly Investor Day 2024- A Veronafiere, la 116a edizione della Rassegna Internazionale di Agricoltura. Manifestazione unica in Italia che presenta un’offerta completa rivolta a tutte le specializzazioni del settore agricolo. Interventi, convegni e focus su climate change, rinnovabili e hi-tech. 820Espositori, 20 Nazioni di provenienza e 140 Covegni e Workshop- Conferenza stampa di Jerome Powell- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Nadia Calviño, Presidente della BEI, Banca europea per gli investimenti10:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - La presentazione del Bilancio Sociale AIOP rappresenta l’occasione per riflettere sulla disinformazione in Sanità e sugli effetti che una comunicazione distorsiva produce nella lettura del sistema salute e, conseguentemente, nelle scelte politiche che lo governano14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, svolge l’audizione del direttore dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), Giovanni Caravelli15:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, in merito all'indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge l'udizione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci15:00 -- Evento virtuale durante il quale i gestori delle strategie Morgan Stanley Investment Funds condivideranno le loro prospettive per il 2024. Sarà interamente dedicato all’outlook di mercato per i prossimi 12 mesi- Regolamento BOT- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei Trasporti- Einaudi Institute for Economics and Finance (EIEF) ha organizzato con Banca d'Italia, a Roma, una Conferenza pubblica tenuta da Philip R. Lane, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, su politica monetaria e inflazione- Bruxelles - A seguito della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, i leader dell'UE discuteranno della revisione intermedia del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, compreso il sostegno all'Ucraina. Partecipa Ursula Von der Leyen- Vertice OPEC Plus a Vienna08:30 -- Le commissioni Difesa di Camera e Senato svolgono, nell’aula della Commissione Difesa della Camera, l’audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto sulla dotazione di personale e mezzi delle Forze armate in funzione della partecipazione alla missione dell’Unione europea a garanzia delle rotte commerciali sul Mar Rosso09:00 -- 33ma edizione del convegno annuale del Sole 24 Ore che metterà sotto esame tutte le novità fiscali di quest’anno. Interverranno, tra gli altri, Maurizio Leo, Viceministro dell'economia e delle finanze e Ernesto Maria Ruffini, direttore generale dell’agenzia delle Entrate09:00 -- Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte - Evento organizzato da Wall Street Italia. I protagonisti dell’industria del risparmio si confronteranno sull’evoluzione della professione. Tra gli interventi, i Presidenti di Fincantieri e ANASF, il Vice Presidente di Confindustria Grassi e gli AD di Allianz Bank, Banca Generali, Banca Mediolanum, Azimut Holding e FinecoBank09:30 -- Campus Durando, Milano - AI al centro: Novità Applicazioni e Regole. Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca dell’Osservatorio Artificial Intelligence sarà l’occasione per presentare i numeri del mercato in Italia nel 2023, le progettualità più diffuse e le principali novità tecnologiche10:00 -- Paniere dei prezzi al consumo - Anno 202410:30 -- Roma - Il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI-FEI) illustrerà i risultati del Gruppo BEI in Italia nel 2023. La presentazione sarà tenuta da Gelsomina Vigliotti, Vice-Presidente BEI e Presidente FEI13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Risultati finanziari per l’intero anno e per il quarto trimestre del 2023- CDA: Esame Dati Preliminari (Ricavi Netti e Posizione Finanziaria Netta) al 31.12.2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dei Risultati di Gruppo 4Q23 e FY2315:00 -- Appuntamento: Webcast audio in diretta e conference call sui risultati annuali e del quarto trimestre 2023- Riunione informale dei ministri degli affari esteri - Gymnich- Ita-coin; €-coin- Riunione Ministeriale UE-ASEAN- Bilancio finanza pubblica della Francia- Bruxelles - Il 3° Forum Ministeriale UE-Indo-Pacifico, piattaforma cruciale per favorire il dialogo e la cooperazione tra Europa e Indo-Pacifico, sarà presieduto da Joseph Borrell. Partecipa Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia15:30 -- Palazzo della Regione, Udine - Alla conferenza stampa sarà presentato il programma della seconda edizione del forum realizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine con la collaborazione di The European House – Ambrosetti, per un’analisi degli scenari geo-politici ed economico-sociali a livello mondiale. Interverranno organizzatori e partner- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 4Q23 e FY23 (pubblicazione risultati e conference call)