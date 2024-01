Ryanair, partnership con Kiwi.com. Migliora rapporto con OTA

Ryanair

(Teleborsa) -ha siglato un(OTA). Dopo la recente partnership con loveholidays.com., oggi la compagnia low-cost irlandese ha siglato un accordo con, che garantisce che Kiwi avrà ora accesso diretto al sito web Ryanair.com senza screenscraping, e Kiwi ha accettato di fornire ai propri clienti prezzi Ryanair bassi per voli e servizi accessori, e vedrà Kiwi fornire a Ryanair i dettagli diretti e accurati di contatto del cliente e di pagamento.Questo nuovo accordo OTA significa che i clienti di Kiwi possono ora acquistare voli/servizi accessori Ryanairtramite il sito web Kiwi.com, e i clienti avranno accesso diretto al proprio account myRyanair e riceveranno tutte le informazioni sui voli Ryanair direttamente alla loro email da Ryanair."Ryanair conduce da tempo una campagnae per eliminare i falsi contatti con i clienti e le informazioni di pagamento fornite alle compagnie aeree - ha commentato Dara Brady, Director of Marketing, Digital & Communications presso Ryanair - Questa nuova partnership con Kiwi rappresenta un passo significativo nel raggiungimento di tale protezione per tutti i clienti Kiwi che ora avranno accesso alle tariffe basse e ai servizi accessori di Ryanair senza sovrapprezzi, il che consentirà a Kiwi di offrire i prezzi bassi di Ryanair a tutti i suoi clienti".