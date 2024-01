Ryanair taglia le stime sugli utili per quest'anno

Ryanair

(Teleborsa) -rivede al ribasso le previsioni sugli utili, per l’anno fiscale in corso. La compagnia aerea ha citato l’aumento dei costi del carburante e l’impatto delle tariffe più basse, dopo che alcune agenzie di viaggi online le hanno rimosso dai loro elenchi.Il vettore low-cost irlandese stima ora un risultato annuo fino a 1,95 miliardi di euro, inferiore al tetto stimato in precedenza di 2,05 miliardi. La fascia bassa del range rimane invece pari a 1,85 miliardi."I costi del carburante sono stati un grande ostacolo per noi", ha affermato, in un’intervista. La decisione di agenzie di viaggio online come Booking.com di rimuovere le offerte di Ryanair, a seguito di una serie di contenziosi legali, ha portato la compagnia aerea a tagliare i prezzi. Questo ha avuto un impatto sui fattori di carico e sulle tariffe, ha sottolineato Sorahan.