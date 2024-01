Generali annuncia buyback da 500 milioni. Atteso superamento target Piano

Generali

(Teleborsa) -, da avviare nel corso del 2024, una volta ricevuta l'approvazione dell'Assemblea degli azionisti in aprile e di tutte le altre autorizzazioni. Il piano di buyback, che fa seguito all'aggiornamento sull'implementazione del piano strategicoalla comunità finanziaria, confermae la sicurezza riguardo la posizione di cassa e di capitale."A partire dal lancio del nostro piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', Generali ha realizzato una forte crescita e ha creato valore per tutti gli stakeholder", ha affermato il, sottolineando "le recenti acquisizioni hanno ulteriormente consolidato la leadership di Generali nel mercato assicurativo europeo e ampliato l’attività di asset management a livello globale"."Oltre agli eccellenti risultati finanziari - ha proseguito Donnet - abbiamo continuato a innovare il nostro il modello di consulenza ‘Partner di Vita’ e abbiamo portato avanti con successo il nostro percorso a lungo termine nella sostenibilità".Quanto all'andamentodel, Generali prevede una crescita continua e un, che ha contribuito in maniera significativa alla redditività del Gruppo, avendo rappresentato il 22% dei premi complessivi nel 2022.Generali ha annunciato a giugno 2023. L’operazione rafforza significativamente la posizione di mercato del Gruppo in, integrando le attuali attività di Generali sia dal punto di vista dell’offerta di prodotti, sia della strategia di distribuzione. L'acquisizione garantisce inoltre a Generali una presenza nel profittevole. L’operazionee si prevede che Liberty Seguros porti, al netto del capitale in eccesso distribuibile, unal risultato pre-tasse del Gruppo.Annunciata nel luglio 2023,consentirà al Gruppo di implementare la visione strategica nell’Asset Management e di entrare nel. La partnership a lungo termine congarantisce la stabilità degli AUM diConning e rappresenta un’opportunità per estendere l’attività di asset management in Asia. A seguito dell’acquisizione, il Gruppo prevede di raggiungereriguardanti le rimesse e i flussi di cassa netti per la Capogruppo. La sensitività ai fattori di mercato deldel Gruppo si è significativamente ridotta. Di conseguenza, ilabbassando il livello superiore dell’intervallo targetIl Gruppo beneficia della introduzione dei nuovi principi contabili, con il business Vita che mostra una crescita costante, con un andamento maggiormente prevedibile. Grazie agli aumenti tariffari e alle misure tecniche implementate nel 2022 e nel 2023, che continueranno nel 2024, si prevede che ilnel corso del 2024.