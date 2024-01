Previdenza, Pagliuca (Cnpr): "Lavoriamo su efficienza servizi e prestazioni"

(Teleborsa) - "Il futuro dellelo stiamo costruendo attraverso unache ci tiene al riparo dai fenomeni di invecchiamento complessivo della popolazione". E' quanto affermato da, presidente della, nel corso del VII forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili “La riforma del fisco e la legge di bilancio 2024” promosso da Italia Oggi con il patrocinio della Cnpr."Abbiamo una- ha sottolineato Pagliuca - e dovremo proseguire su questa strada essendo sempre più proattivi per i nostri colleghi. Dalla semplice previdenza siamo passati all’assistenza sanitaria integrativa e poi a un modello di welfare attivo cercandodell’attività professionale. Le risorse devono essere investite in settori che possono produrre opportunità per i nostri professionisti.consentirebbe di aumentare questo processo potendo disporre di ulteriori risorse economiche. La strada è in salita, ma stiamo lavorando per rendere sempre più efficienti servizi e prestazioni".“Per ilregistriamo unochiuderemo il bilancio 2023 superandocon una crescita degli iscritti nonostante le difficoltà evidenti e la perdita di appeal per la professione”, ha affermato, numero uno della., aggiungendo "siamo resilienti sia in termini didegli iscritti passando dai 74mila euro medi del 2022 aglidel 2023. Questo ci permette di guardare al futuro con serenità. Il nostro sistema è sempre più un pilastro del nostro sistema fiscale:ed eroghiamo. A livello fiscale come imposizione diretta versiamo 650 milioni all’anno e generiamo indirettamente altri 2 miliardi di imposizione fiscale”., presidente dell', ha illustrato un’analisi sulle: "Serve un tavolo di lavoro che riordini i sistemi di controllo rendendo il Collegio sindacale organo di. Una visione moderna che già sta avvenendo per le società quotate. Ci troviamo di fronte al paradosso che, da un lato, le aziende non riescono più a trovare professionisti disposti ad assumere queste; dall’altro molte assicurazioni si rifiutano di assumere ildeterminando problemi insormontabili per i professionisti poiché a livello legislativo tutta la responsabilità si focalizza sul collegio sindacale. C’è undel sindaco sempre più esposto a richieste milionarie di fronte a compensi davvero esigui. E’ un buon punto di partenza”.Sulalla luce della svolta fiscale si è soffermato, presidente dell’: "La rivoluzione fiscale tanto attesa in realtà è meno rilevante di ciò che si attendeva. C’è una grande aspettativa da parte degli iscritti su quello che è ilmediato dal commercialista. Un dialogo spesso tra sordi sul quale cerchiamo di lavorare. Il fisco deve migliorare così come la spesa per la pubblica amministrazione. Si parla di unche dovrebbe alleviare gli impegni dei nostri studi che da aprile a novembre sono bloccati con le dichiarazioni non potendo così lavorare sulla programmazione. Ci sarà una crescita esponenziale delle grandi aziende con la riduzione delle pmi. Gli effetti li subiremo anche noi e per questo dovremo trovarein nuovi ambiti come i controlli di gestione, l’internazionalizzazione, gli Esg".Il focus sullaha visto protagonista, numero uno dell’: "E’ una delle grandi novità di questa riforma fiscale. Unsottoscritto da Agenzia e contribuente con l’intervento di un dottore commercialista e un avvocato. Attualmente riguarda le aziende che hanno fatturato oltre 1 miliardo ma successivamenteprevedendo l’integrazione di aziende con fatturati progressivamente inferiori. Noi siamo chiamati a esprimerci sui rischi delle aziende non solo dal punto di vista fiscale ma anche per quelli relativi ai mercati o ai cambi. E’ evidente che lo spirito è quello di. In Italia il livello di evasione resta elevato ma anche la. Il monte crediti dell’Agenzia è di 1000 miliardi, ciò vuol dire che. La cooperative compliance può favorire una parte dell’emersione".