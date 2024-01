Compagnia dei Caraibi, ricavi in crescita del 7-9% nel 2023

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha registratoconsolidati al 31 dicembre 2023 in un range compreso tra circa 51,90 milioni e 52,90 milioni di euro, in crescita di tra il 7,05% e il 9,11% rispetto al 31 dicembre 2022. Al 31 dicembre 2023 laè negativa (saldo debitorio) compresa in un range tra 11,90 milioni e 12,40 milioni di euro."Il positivo risultato conseguito in termini di incremento dei ricavi conferma lache ha caratterizzato il 2023 - commenta il- L'andamento della Posizione Finanziaria Netta rispecchia il proseguimento del percorso di investimento legato alla crescita della quota detenuta in Elephant Gin e il consolidamento delle Posizioni Finanziarie Nette delle nuove società entrate a far parte del perimetro di consolidamento"."La società ha già posto in essere alcune azioni volte achiave nel nostro portfolio, azioni che sono diventate operative ed esprimeranno la loro piena efficacia a partire dal 2024", ha aggiunto.