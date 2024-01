Ddl Istruzione tecnica e professionale: il Senato dà il via libera al modello 4+2

(Teleborsa) -ha approvato in prima lettura il disegno di legge governativo dicon l’introduzione del"Il via libera di oggi segna una tappa fondamentale di una riforma che serve ai nostri giovani e al Paese", ha dichiarato il, aggiungendo "ringrazio il Presidente della Commissione Istruzione, Roberto Marti, la relatrice, Ella Bucalo, il Sottosegretario Paola Frassinetti e tutta la maggioranza parlamentare per aver sostenuto il disegno di legge, apportando integrazioni certamente migliorative. Ringrazio anche le Regioni per l’importante contributo dato".“Si tratta di unadalle scuole e dal mondo produttivo e in cui questo governo crede fortemente - prosegue il Ministro - Avremo una filiera della, che potrà contare sul potenziamento delle discipline di base e sull’incremento di quelle laboratoriali e professionalizzanti, sul, ma anche sulla maggiore"."Non si tratta - ha affermato Valditara - di ridurre di un anno i programmi alle superiori ma di avere, mantenendo inalterato il numero dei docenti e dunque avendo. Il nostro obiettivo è che i giovani abbiano la preparazione adeguata pere che le imprese abbiano le professionalità necessarie per essere competitive".