Interpump, accordo con Pricoa Private Capital per private shelf agreement di 300 milioni dollari

Interpump

(Teleborsa) -ha perfezionato un accordo con PGIM per un Note Purchase and Private Shelf Agreement (“Shelf Facility”) di 300 milioni di dollari e la contestuale emissione di un prestito obbligazionario iniziale per 100 milioni di euro a valere su detto importo, collocato privatamente nelle forme di un US Private Placement.In particolare, l’accordo di Shelf Facility concede la facoltà – e non l’obbligo - al Gruppo di emettere nell’arco dei prossimi 3 anni, obbligazioni fino ad un massimo complessivo di 300 milioni di dollari, alle stesse condizioni contrattuali negoziate inizialmente, con pricing da definirsi al momento del singolo tiraggio e durata massima di 20 anni.Contestualmente sono stati emessi in una unica tranche titoli obbligazionari senior unsecured per un importo pari a 100 milioni di euro con scadenza a 10 anni (gennaio 2034),media di 8 anni, a unpari al 4,17%. Tali titoli - collocati presso fondi gestiti da Pricoa Private Capital, divisione di private capital di PGIM Inc investment manager globale della compagnia assicurativa statunitense Prudential Financial Inc.- pagano una cedola semestrale a tasso fisso, sono privi di rating e non saranno quotati su mercati regolamentati., diversificando le fonti di finanziamento, allungando la vita media del debito e riducendo il rischio legato alle fluttuazioni dei tassi di interesse. Questo in perfetta coerenza e a supporto della strategia di crescita del Gruppo” dichiara