EQT acquista Perficient per 3 miliardi di dollari

Perficient

(Teleborsa) -, società statunitense di consulenza digitale, ha stipulato undal BPEA Private Equity Fund VIII di EQT, società svedese di private equity, in un'operazione interamente in contanti che valorizza Perficient circaSecondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Perficient riceveranno 76,00 dollari per azione in contanti per ciascuna azione ordinaria. Il prezzo di acquisto rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Perficient il 29 aprile 2024, l'ultimo giorno di negoziazione non interessato prima dell'annuncio della transazione, e un premio del 51% rispetto al prezzo medio delle azioni negli ultimi 30 giorni."Perficient è ben nota per le sue capacità di consulenza digitale end-to-end di livello mondiale e per una fornitura globale senza pari - ha commentato, partner del team di advisory di EQT Private Capital Asia - Negli ultimi anni, il team di Perficient è riuscito ad ampliare la portata della propria offerta e non vediamo l'ora di supportarlo nel promuovere un'ulteriore crescita. Abbiamo unae sono fiducioso che questa entusiasmante partnership contribuirà a rafforzare la posizione unica di Perficient sul mercato".La transazione, che è stata approvata all'unanimità dal board di Perficient, dovrebbe concludersi entro la fine del 2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione da parte degli azionisti di Perficient e il ricevimento delle approvazioni normative. Al completamento della transazione, le azioni di Perficient. La sede centrale rimarrà a St. Louis, Tom Hogan continuerà a ricoprire il ruolo di CEO e l'attuale management team continuerà a guidare Perficient.Con questa transazione, si prevede che BPEA Private Equity Fund VIII sarà(compresi investimenti chiusi e/o firmati, offerte pubbliche annunciate, se applicabili, e al netto di eventuali sindacazioni previste). EQT ha assets under management per 242 miliardi di euro.