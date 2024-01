Intred, TP ICAP Midcap: acquisizione consente di ottimizzare base clienti

Intred

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato ilper azione) e la) sul titolo, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, dopo che la società ha sottoscritto un accordo per, società di Milano che svolge attività di sviluppo, produzione, commercio, offerta, fornitura e manutenzione dei servizi di telecomunicazione e, in particolare, servizi di telefonia e trasmissione dati a banda larga.Gli analisti evidenziano che questa è ladi Intred,per 10,2 milioni di euro nel 2020 (5,7x EV/EBITDA). Quest'ultima ha sbloccato importanti sinergie commerciali e di costo, poiché Intred ha ottenuto l'accesso a una base clienti di oltre 4.000 e ha visto il suo margine EBITDA salire al 42,8% nel FY 2021 (rispetto al 38,5% nel FY 2020).L'acquisizione di Connecting Italia segue la stessa linea. Intred, con il potenziale sblocco di ulteriori sinergie di costo in futuro. Infatti, questa acquisizione consentirà a Intred di: ottimizzare ulteriormente la loro base clienti, poiché i clienti B2B (circa il 53% dei ricavi del primo semestre 2023) hanno un churn rate inferiore e offrono ricavi ricorrenti più elevati (circa l'86% dei ricavi del primo semestre 2023), e accelerare il trasferimento dei clienti verso FTTH, il che dovrebbe riflettersi positivamente sul margine EBITDA.TP ICAP Midcap attende il closing prima di integrare Connecting Italia nelle stime. Tuttavia, nel futuro, ritiene che il gruppo accelererà l'espansione della propria rete in fibra in Lombardia,al fine di ottimizzare il suo mix di prodotti (trasferimento dei clienti verso la connettività FTTH).