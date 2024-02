Ferrari strappa in Borsa. AD: forte portafoglio ordini per tutto 2025

Ferrari

(Teleborsa) -, dopo aver previstograzie all'alta visibilità del proprio portafoglio ordini. "Ilin tutte le aree geografiche e copre l'intero 2025, dandoci fiducia per guardare al futuro", ha detto l'AD Benedetto Vigna durante la conference call con gli analisti. "Dobbiamo tenere sempre i piedi per terra, continuando a crescere sulla top line del piano e consolidando i margini percentuali che prevediamo di espandere ulteriormente verso la fine del nostro piano industriale", ha aggiunto.La casa di Maranello punta a raggiungere un EBITDA adjusted pari ad almeno 2,45 miliardi quest'anno, dai 2,28 miliardi del 2023, e ricavi netti sopra 6,4 miliardi dai 6 miliardi circa dell'esercizio appena concluso. Il CFO Antonio Picca Piccon ha detto che idopo una crescita rallentata nel 2023.Sempre durante la conference call, l'AD ha detto che Ferrariin dividendi e buyback. Inoltre, pagherà ai dipendenti un premio di rendimento lordo fino a quasi 13.500 euro per ciascuno quest'anno (invariato rispetto al 2023).Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 366,6 e successiva a 405,9. Supporto a 327,3.