Negli aeroporti europei nel 2023 hanno viaggiato 2,3 miliardi di passeggeri

(Teleborsa) - Ilè arrivato a contare, il 5,4% in meno dei volumi registrati nel 2019, con una crescita del 19% rispetto al 2022. E’ quanto si evince dal rapporto redatto da, in cui si evidenzia comedi traffico passeggeri, ma lasia ancorarispetto ai numeri pre-pandemia.Sull’aumento rispetto al 2022 ha inciso molto ilmentre la crescita delè stata dellGli aeroporti della, con il 3% in più sono stati gli unici all’interno della Ue ad essersi completamente ripresi. La seconda migliore performance è quella dell’, seguita dalla. Nelsi è registrato unMolto al di sotto gli aeroporti della, direttore generale di Aci Europe, si è espresso considerando impressionante il risultato raggiunto nel 2023, nonostante le tensioni geopolitiche, le tariffe aeree elevate e il quadro inflazionistico, a testimonianza della priorità che le persone danno ai viaggi e a conferma del valore e dell’importanza della connettività aerea.