TAP: EBITDA ricorrente cala a 83,7 milioni, crescono passeggeri e ricavi

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2024,ha registrato un, superando il primo trimestre del 2023 in diverse metriche: i passeggeri trasportati sono cresciuti dello 0,6% e capacità del 3,8%); inoltre, il load factor è cresciuto di 0,3 punti percentuali, confermando l'attenzione della compagnia al miglioramento continuo delle proprie operazioni., pari a 862 milioni, registrano unrispetto al primo trimestre del 2023, mentreè pari ae l'EBIT ricorrente è negativo per 43,3 milioni contro un valore negativo di 10,2 milioni nel pari periodo del 2023, anche se i due parametri di redditività risultano significativamente superiori ai livelli pre-crisi del 2019 (rispettivamente EUR 5,5 milioni e EUR -99,3 milioni).Al 31 marzo 2024 il Gruppo disponeva di unaari a EUR 1.133,4 milioni, pari a un incremento di 344 milioni rispetto alla fine del 2023, a seguito dell'esecuzione della seconda tranche di capitale da parte dell'azionista, avvenuta nel gennaio 2024, per un importo di 343 milioni. Questo dato conferma la gestione finanziaria oculata e prudente di TAP.