Ferrari, Equita alza target price e conferma Hold

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+15%) ilsu, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, confermando lasul titolo a "", dopo che la società ha registrato un quarto trimestre del 2023 sopra le previsioni e ha comunicato una guidance 2024 coerente con le attese.Conoscendo l'usuale cautela del management, non è irragionevole aspettarsi revisioni in corso d'anno come è avvenuto nell'ultimo triennio (in media rispetto al target di inizio anno fatturato +3%, EBITDA +5%, EBIT +9 % ed EPS +11% togliendo le azioni proprie progressivamente comprate). Per questo motivo, il broker(EBITDA +1%, EBIT +2% e utile netto +3%).Gli analisti scrivono che "il" che ritengono sia riflesso nei multipli: 2024/25 EV/EBITDA 27/25x, EV/EBIT 38/34x e adj. PE 50/44x e PE ex-R&D capitalizzata 58/49x, a premio su alcuni parametri rispetto al best-in-class(rispettivamente 29/25x, 32/29x, 48/43x).