ERG, buyback per oltre 8,38 milioni di euro

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024, complessivamente(pari allo 0,2062% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 27,0531 euro, per un controvalore pari aA seguito delle predette operazioni, al 2 febbraio, sono state riacquistate, a partire dall’avvio del programma, 3.316.400 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 25,9486 euro per azione.Considerando le azioni già in portafoglio, la società attiva nel settore delle energie rinnovabili detiene 4.098.480 azioni proprie pari al 2,7265% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, debole la giornata per, che porta a casa un calo dell'1,47%.