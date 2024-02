RedFish, GBC avvia copertura con Buy e TP a 2,4 euro

RedFish LongTerm Capital

Convergenze

Solid World

(Teleborsa) - GBC, broker tedesco attivo nel segmento delle piccole e medie imprese, ha iniziato la copertura sul titolo(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan. Ilè stato fissato aper azione, mentre ilsul titolo è "".Gli analisti ricordano che RFLTC ha effettuatoin primarie aziende italiane,. Le società sono, Tesi,, Expo Inox, Movinter, Six Italia e PureLabs, che sono attive in diversi settori come le telecomunicazioni, l'energia green, le tecnologie innovative, l'integrazione digitale 3D nonché l'industria manifatturiera e la diagnostica.GBC ha determinato che ilè pari a 50,1 milioni di euro. Detratto il debito netto di 2,5 milioni di euro e il valore dei warrant e delle opzioni di 0,4 milioni di euro, ha calcolato un valore del patrimonio netto di 47,2 milioni di euro. Secondo il broker, meno i costi di partecipazione di 1,26 milioni di euro, ilè di 45,9 milioni di euro, che per 19,14 milioni di azioni significa 2,40 euro per azione.