Un web più sicuro con il nuovo corso per genitori di WindTre

(Teleborsa) - In occasione dellancia un nuovo percorso di formazione dedicato alle famiglie, nell’ambito del progetto di digital education NeoConnessi. Il corso “” aiuterà i genitori a impostare regole comportamentali chiare e buone prassi di utilizzo per consentire ai bambini e ai ragazzi di esplorare tutte le opportunità di internet senza rischi. Ie isono stati realizzati con il supporto di esperti del settore. Sono dieci i temi fondamentali affrontati nei moduli formativi, dall’utilizzo dei dispositivi ai rischi per la privacy passando per il ruolo dell’intelligenza artificiale.“WindTre ha lanciato questo innovativo programma di formazione per genitori con l'obiettivo di fornire un supporto concreto alle famiglie nell'orientare i propri figli verso un’esperienza positiva del mondo digitale. Il progetto mira ad aiutare i genitori a promuovere comportamenti adeguati alla rete per guidare i ragazzi ad un rapporto sicuro con il mondo di Internet – dichiara, Direttore B2C Marketing & New Business e Sustainability Ambassador di WindTre. – “La rete offre notevoli opportunità, ma è essenziale disporre degli strumenti giusti per utilizzarla in modo consapevole”.L'è totalmente gratuita e si inserisce nel solco dell'impegno di WindTre a rendere accessibile a tutti laper una navigazione sicura in rete. Al termine del corso online i genitori riceveranno uno “scudetto” digitale che certifica le competenze acquisite.Il corso “Famiglie digitali oggi: navigare insieme in sicurezza” fa parte del progetto, dedicato agli studenti delle classi IV e V delle scuole primarie, avviato nel 2018. Finora NeoConnessi ha raggiuntoe oltre un milione di partecipanti, e con l’edizione 2024 supererà il milione e mezzo. Il programma, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, si avvale del supporto di esperti nei settori psicologico, pedagogico, tecnologico e didattico. Nel corso degli anni il riscontro ottenuto da famiglie e insegnanti è stato molto positivo ed ha incoraggiato ulteriormente l’azienda a sviluppare il progetto con nuove iniziative.NeoConnessi è unche rientra tra le iniziative del piano di sostenibilità WindTre, sviluppato per garantire la massima sicurezza in rete, proteggere i dati sensibili e la privacy di tutti i clienti e tutelare le categorie più vulnerabili, come giovani e anziani, dalle potenziali minacce online. L’azienda si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito delle tre dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance) e promuove da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo con un approccio quantitativo e risultati tangibili e continuativi nel tempo.