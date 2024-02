Azimut, Equita alza target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 24 euro) ilsu, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, confermando lasul titolo a "". La revisione del giudizio arriva dopo che Azimut ha fornito delle indicazioni preliminari sulla chiusura del 2023, in linea con le attese, e la guidance 2024 superiore alle attese.Il broker ha aggiornato il nostro modello, allineando le stime sul 2023 con le indicazioni preliminari, edel +2/+4% l'(a 467-481 milioni di euro ex-), principalmente grazie a maggiori commissioni di gestione (+1%) dovute a AUM medi più alti derivanti da un effetto mercato positivo e una raccolta netta leggermente più alta, e maggiori proventi finanziari netti. Per il 2023-24 stima un DPS 1,4-1,45ps (yield 5,4-5.6%).Viene ricordato che i risultati definitivi saranno diffusi il 7 marzo. Secondo Equita, ilper il titolo nel breve termine è rappresentato dalla(dal 28 dicembre 2023 autorizzati 12 fondi UCITS, con il lancio di ulteriori fondi previsti nel prossimo futuro).