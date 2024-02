Maggior Tutela, Iren: acquisiti 340 mila nuovi clienti

Iren

(Teleborsa) - A seguito della comunicazione da parte dell’Acquirente Unico dell’esito del processo di assegnazione tramite procedura competitiva per l’assegnazione del Servizio a Tutele Graduali per i clientinon vulnerabili del settore elettrico, "Mercato – la società del Gruppo Iren che opera nel settore di commercializzazione di energia elettrica, gas, teleriscaldamento e prodotti/servizi– è risultata aggiudicataria di due lotti, comprendenti dieci province, per un totale dimila nuovi clienti acquisiti".Nello specifico, si legge nella nota "Iren Mercato, insieme alla sua controllata SEV, si è aggiudicata il Lotto 22 - Sud 6, comprendente le province di Salerno, Taranto, Potenza, Brindisi e Matera, e il Lotto 23 - Sud 7, comprendente le province di Cosenza, Foggia, Barletta–Andria–Trani, Campobasso e Isernia. SEV va così a rinforzare la propria presenza in alcune regioni dove già opera da anni con successo, grazie a una capillare rete fisica di oltre 300 punti di contatto in quelle province, che saranno da subito a disposizione dei“Grazie a questa acquisizione di nuovi clienti – ha dichiaratoIren chiude questa tornata di procedure competitive con un saldo positivo netto di oltre 260 mila clienti aggiuntivi, dato che consente al Gruppo di avanzare notevolmente nel percorso verso l’obiettivo previsto nel piano industriale di 2,6 milioni di clienti al 2030. Non vediamo l’ora di accogliere i nuovi clienti, accompagnandoli con informazioni chiare e dettagliate, con la possibilità di incontro dal vivo nei nostri store e punti di contatto ovvero digitalmente 24 ore su 24 attraverso l’app IrenYou, comprensiva di tutte le funzionalità già”.